Нина Русланова обратилась к врачам из-за проблем с сердцем

Актриса театра, кино и дубляжа Нина Русланова обратилась к медицинским работникам за помощью, жалуясь на болевые ощущения в области сердца. Врачи поставили народной артистке диагноз и порекомендовали пролечиться в стационаре.
Информация об этом представлена Telegram-каналом 112. Диагноз, поставленный Нине Руслановой, – сердечная аритмия. Однако 74-летняя актриса не захотела оставаться в больнице, отказавшись от предложенной медиками госпитализации, несмотря на то, что её состояние было оценено как средней тяжести.
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