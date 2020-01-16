Мнение: Панарин побеждает Putin Team

«Артемий Пана-а-арин!» — с восторгом кричит комментатор на канале НХЛ после того, как нападающий «Рейнджерс» набирает пятое за вечер очко, забивая шайбу в ворота «Айлендерс».
Артемий Панарин – на сегодняшний день самая яркая российская звезда НХЛ. По набранным очкам он значительно опережает членов Putin Team – Овечкина, Малкина, Ковальчука.
И это очень важно. Раньше люди все удивлялись на российских хоккеистов в НХЛ. Зачем они, играя в Америке, имея там миллионные контракты, являясь гражданами США (Малкин) поддерживают Путина? Что им там угрожает? С работы уволят? Или им доплачивают за поддержку Путина из России?
Многолетние спортивные успехи в НХЛ Putin Team обеспечивали многосрочному лидеру моральную поддержку Теперь этому конец. Над НХЛ взошла и засияла ярче всех новая российская антипутинская звезда – Артемий Панарин. Putin Team померкла.
Вот слова Артемия из известного интервью Sports.ru 20 июля 2019 года о том, что ему не нравится в правлении Путина: «Беззаконие. Он лет 20 уже? … Еще претензия – он долго сидит, никому не дает … Нет свободы слова .. он такой же как и мы, и по идее служит нам. У меня нет к нему отношения, что он сверхчеловек. У нас сколько миллионов в стране, и нет ни одного такого человека? И лучше есть, по-любому».
Вот так. Переложил шайбу и положил точно в ворота.
«Артемий Панарин!» — вскидывают руки вверх болельщики. Putin Team угрюмо выгребает шайбу из ворот, и катит на вбрасывание в центр поля. Они не верят в победу.
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Источник: СерпомПо
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Последнее: «Артемий Пана-а-арин!» — с восторгом кричит комментатор на канале НХЛ после того, как нападающий «Рейнджерс» набирает пятое за вечер очко, забивая шайбу в ворота «Айлендерс». Артемий Панарин – на сегодняшний день самая яркая российская звезда НХЛ. По набранным очкам он значительно опережает членов Putin Team – Овечкина, Малкина, Ковальчука. И это очень важно. Раньше люди […]
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