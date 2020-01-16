UzAuto Motors анонсировал запуск машин для водителей с инвалидностью

UzAuto Motors, предприятие по производству легковых авто и сверхмалых микроавтобусов бренда Chevrolet в Узбекистане, анонсировало запуск машин, предназначенных для водителей с инвалидностью. Данные транспортные средства получат в качестве оснащения специальную технику.

Речь идёт, например, об устройстве дублирующего управления, предназначенного для автоводителей, у которых имеются нарушения функций ног. Его укомплектуют лишь нужными элементами от полноценного механизма, отметили представители UzAuto Motors. Уточняется, устанавливать оборудование будут по заказу покупателя на автомодели Cobalt, Spark и Gentra.

Также подчёркивается, что вышеупомянутое устройство отвечает всем нормам Госстандартизации Узбекистана. На сегодняшний день в столице страны проживают около 70 000 людей с инвалидностью, а пожилых граждан насчитывается 300 000. Из-за этого по программе под названием «Город для всех» были запущены 20 пилотных проектов, цель которых – сделать как минимум 40% объектов Ташкента доступными для людей с ограниченными физическими возможностями

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Последнее: UzAuto Motors, предприятие по производству легковых авто и сверхмалых микроавтобусов бренда Chevrolet в Узбекистане, анонсировало запуск машин, предназначенных для водителей с инвалидностью. Данные транспортные средства получат в качестве оснащения специальную технику. Речь идёт, например, об устройстве дублирующего управления, предназначенного для автоводителей, у которых имеются нарушения функций ног. Его укомплектуют лишь нужными элементами от полноценного механизма, […]