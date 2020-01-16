Пережившему операцию солисту группы «Корни» Алексею Кабанову запретили разговаривать

Солист группы «Корни» пережил операцию, после которой доктора запретили ему разговаривать. Об этом Алексей кабанов пояснил подписчикам в Instagram.

Певец разместил на своей странице снимок из больничной палаты. В кадре Алексей Кабанов находится на койке без футболки и показывает в камеру руку с поднятым вверх большим пальцем. Представитель шоу-бизнеса призвал корреспондентов прекратить ему звонить, так как после перенесенной операции он не может разговаривать. Как подтвердил солист «Корней», ему провели хирургическое вмешательство на голосовых связках после госпитализации. Сейчас знаменитость проходит восстановление. Артист также попросил представителей прессы не размещать его старые фотографии, где он запечатлен с лишним весом, так как с того времени сбросил 15 килограммов.

В комментариях поклонники поддержали звезду популярной группы и пожелали скорейшего выздоровления. Некоторые фолловеры обратили внимание на то, что Кабанов хорошо выглядит после операции.

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