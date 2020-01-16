«Похожи нереально»: Регина Тодоренко сфотографировалась с сестрой Алиной

Регина Тодоренко опубликовала совместный снимок с двоюродной сестрой Алиной. «Люблю тебя», — написала знаменитость в Instagram.
Родственники «первой в мире женщины-телепутешественницы, совершившей кругосветное путешествие», проживают в Одессе. Кстати, именно так и звучит статус Тодоренко, попавшей в Книгу рекордов Гиннесса за её участие в туристическом шоу «Орел и Решка». В этот раз знаменитая непоседа решила не просто навестить близких, но и побывать в месте своего рождения — знаменитом городе-курорте.
Она сфотографировалась со своей сестрой Алиной, которая моложе жены Влада Топалова на 8 лет. Поклонники уверены, что разница в возрасте абсолютно незаметна. «Похожи нереально», «Чудесные!» — рассыпались комплиментами фолловеры. Сама же Регина Тодоренко отметила родство душ, которые «друг друга знают ещё с прошлой жизни», и призналась сестре в любви.
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