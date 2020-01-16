Мнение: Русские писатели как щелкунчики

Деревянная раскрашенная скульптура работы Николая Ватагина. Пушкин, Гоголь и Набоков, какими вы их не видели никогда.

Для начала несколько фото из сети, которые часто публикуют. Тут весь парад русских писателей, в необычном жанре.

Под катом продолжение галереи по алфавиту, а также моя собственная съемка с прошедшей выставки, редкие фото скульптур, которых в сети нету.









Общественность очень взволновал вопрос, почему Ахматова и Цветаева голые, в отличие от мужчин, и нет ли в этом дискриминации. Судя по фото с выставки, это все-таки связано с их тематикой творчества и глобальным имиджем Серебряного века.

Вот мои фотографии с выставки Ватагина, которая только что закрылась в "Артефакте", галерея Грос Арт.

"Лиля Брик и Маяковский"



Петр Кончаловский (согласно своему портрету)



"Пушкин в раю" (согласно иконографии Благоразумного разбойника)



Писателей он делает в самом разном размере, основная группа фигурок — высотой около 20 см.





Ватагин повторяет фигурки на заказ. Самые популярные, говорит, это Лев Толстой, Пушкин и Гоголь. Это предсказуемо. Пушкиных, говорит, сделал около 30 штук за прошедшие годы и немного это ему поднадоело.

Я поговорила с галеристами из "Грос Арт", которые его представляют. Очень милые дамы, рассказали, что по результатам выставки уже собрался список персонажей, которые Ватагину заказали коллекционеры. (Почем он берет, не знаю, очевидно, зависит от размера и оригинальности).





Они рассказали, что много и охотно покупают обнаженную натуру — раскрашенные в телесные цвета обнаженные статуэтки женщин, у меня почему-то в кадр они подсознательно не попали. Впечатление от них интересное: представьте смесь африканских деревянных статуэток голых женщин, плюс Пикассо, но побольше натурализма, и достаточно естественные цвета. Все-таки исходный материал дерево очень диктует само произведение искусства.

Опять Ахматова, гигантская при входе, в полтора человеческого роста.

Кроме писателей, он вообще режет на всякие другие темы. Есть серия по Алисе в стране чудес и по Трем мушкетерам.

В одной витрине перемешанными персонажи двух этих великих книг смотрятся странными.

Сотрудники галереи рассказали, что вообще Ватагин даже просит заказчиков, чтобы они предлагали своих собственных персонажей (что-то новое!!!), но все константно просят Пушкина и Гоголя.

На выставке были вещи, предоставленные частными коллекционерами. Вот эта серия, думаю, как раз из таких, выдуманных совместно — Столпы русского авангарда.

Думаю, Степанова, Родченко, Кончаловский, тетку не знаю, Машков (по тому же двойному автопортрету).



В синем костюме, кажется, Кандинский



С русалкой кто — не знаю, дальше наверно Гончарова и Ларионов.

Фет

Угадаете сами, кто это?

Скульптуры в человеческий рост, конечно, сильнее впечатление производят.

Художница Елизавета Васнецова (внучка художника)

Норштейн угадайте с кем

Малевич

Живопись тоже есть, и много (по стенам на заднем плане смотрите на фото). Крупно фотографировать не стала. Вот одна из картин, с Достоевским.

Джойс

Платонов

Это Серафим Саровский с медведем, вполне в русле церковной религиозной резьбы по дереву русской. На стене три картины — это портреты, их он тоже пишет, в такой "наивной" стилистике.

http://grosartgallery.com/

http://www.n-vatagin.ru/ (сайт не работает что-то, но фигурки на белом фоне взяты были оттуда)

Источник: Шакко

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