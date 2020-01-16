Эксперт объяснил, за счет чего Мишустин способен выполнить поставленные задачи

Новый премьер РФ Михаил Мишустин может выполнить задачи, поставленные президентом страны в послании Федеральному собранию, так как он технократ, понимающий, как добиться результата, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Мишустин выступал в первую очередь как технократ, человек, понимающий, как добиваться результата, как ставить результат, как фиксировать поэтапно, пошагово достижения. Но это не только индивидуальный вызов – это вызов целому поколению людей, которых олицетворяет Мишустин, потому что когда мы говорим «технократ», мы говорим о том, что уже сформировалась большая группа управленцев, специалистов в государственном управлении, которые освоили новые виды менеджмента, которые освоили новые методики управления показателями», – сказал Чеснаков на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), передает РИА «Новости».

Он отметил, что следующий год будет показательным, и не все те, кто сегодня громко заявляет о приверженности идеям президента, смогут их реализовать.

«Тогда их политическое будущее должно быть закрыто… Если ты не работаешь на послание президента, если ты не выполняешь те задачи, которые ставит глава государства, если ты не создаешь необходимый уровень благосостояния для людей, ты должен уходить… Михаил Мишустин, обладающий достаточно большой информацией о том, как живут и работают наши многие чиновники, из которых многие привыкли работать на несколько государств сразу, он может выполнить эту задачу», – добавил Чеснаков.

По его словам, власть, правящая партия и Госдума, которая скоро может получить новые полномочия, должны выступить в роли довольно жестких контролеров за исполнителями предложений послания.

«Наш политический класс за последние годы привык к довольно комфортным условиям: все, что происходит, происходит, как мы говорим по инерции, по накатанному, мы все знаем, все умеем, наши позиции ясны, мы всех успели победить. Но это не так, мы должны победить еще много проблем внутри своей собственной страны. Вот, сейчас политический класс должен сориентироваться на послании президента, для того чтобы для себя сформулировать, какие проблемы мы сами создаем, с чем мы должны бороться», – сказал Чеснаков.

В среду президент Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, в четверг он подписал указ о назначении новым премьером страны Михаила Мишустина. Газета ВЗГЛЯД объясняла решение президента по Мишустину.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Новый премьер РФ Михаил Мишустин может выполнить задачи, поставленные президентом страны в послании Федеральному собранию, так как он технократ, понимающий, как добиться результата, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Мишустин выступал в первую очередь как технократ, человек, понимающий, как добиваться результата, как ставить результат, как фиксировать поэтапно, пошагово достижения. Но это не только индивидуальный […]