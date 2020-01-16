ПЦУ: Крещенские купания не ведут к духовному очищению, эта традиция не была распространена среди украинцев

Купания в водоемах на праздник Крещения 19 января не приводит к духовному очищению. Об этом 16 января заявила пресс-служба Православной церкви Украины в Facebook.

«В течение последних лет 19 января во время или после Большого освящения все чаще наблюдаем такую картину: в водоемах устраиваются массовые ныряния и купания с целью «смыть грехи» в освященной воде. Братья и сестры, омывание в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не «освобождает» от грехов. Никакого церковного предписания для совершения такого действия нет и, как утверждают исследователи, у среди украинского народа оно не было распространенным», – говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что в некоторых странах есть обычай освящать воду с помощью деревянного креста, который вынимают из воды мужчины, но и этот обряд не является купанием.

На праздник, как пишет пресс-служба, проходит обряд освящения воды.

«Украинские этнографы не фиксировали в прошлых веках массовых крещенских купаний, тем более, в том виде, как это происходит сейчас – порой совсем без одежды, или с предварительным алкогольным «подогревом» и громкими гуляниями после», — сообщили в ПЦУ.

В то же время в пресс-службе подчеркнули, что церковь не запрещает окунаться в зимнюю воду.

«Это право и выбор для каждого. Главное – не превращать такое купание на некий магический ритуал, повод к пьянству, гордости или осуждения ближнего – например, того, кто все же решил окунуться в прорубь, чтобы испытать свое тело», – добавила пресс-служба.

Протягом останніх років 19 січня під час або після Великого водосвяття все частіше спостерігаємо таку картину: у… Posted by Православна Церква України on Neljapäev, 16. jaanuar 2020

Праздник Крещения у христиан отмечается 19 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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