Трамп отказался ехать в Польшу, потому что был зол на Зеленского – соратник Джулиани

Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу в конце августа 2019 года, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом американский бизнесмен, соратник личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани Лев Парнас заявил в интервью телеканалу MSNBC, обнародованном 15 января.

«Президент Трамп должен был лично встретиться с Зеленским в Польше. Но потом он использовал ураган как оправдание. Это было не из-за урагана. А потому, что он злился, потому что Зеленский все еще не сделал попытки и не приложил усилий, чтобы сделать объявление [о расследовании дела компании Buirsma, в совет директоров которой входил сын экс-вице-президента США Джо Бандена Хантер]», – сказал он.

Парнас отметил, что ему об этом известно со слов Джулиани.

Кроме того, он рассказал, что запланированная в мае поездка вице-президента США Майка Пенса на инаугурацию Зеленского в мае была отменена, из-за отказа украинских властей вести расследование против Байденов.

«Я знаю на 100%. Это было на 100%», – добавил Парнас.

В начале сентября Трамп и Зеленский должны были провести встречу в Варшаве, на которой планировали подписать ряд документов, а также обсудить вопросы военно-технического сотрудничества и противодействие российской агрессии в Украине. Однако 29 августа американский президент сообщил, что отменил визит в Польшу. США в Варшаве на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, представлял Пенс.

Бизнесмены Парнас и Игорь Фруман были арестованы в октябре 2019 года. Их подозревают в сговоре с целью мошенничества с финансированием избирательной кампании, ложных заявлениях в Федеральную избирательную комиссию и фальсификации документов.

Бывшая посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович заявила на слушании в комитете Конгресса США, что украинский министр внутренних дел Арсен Аваков сказал ей, будто бизнесмены Парнас и Фруман были заинтересованы в ее отставке.

22 июля вышло совместное расследование издания BuzzFeed и журналистского консорциума по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. В нем говорилось, что Парнас и Фруман причастны к отзыву Йованович. Кроме того, сообщалось, что Парнас рассказал журналистам, как зимой 2019 года устроил переговоры Джулиани с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.

Затем при участии Фрумана и Парнаса были организованы две встречи Джулиани с тогдашним главой ГПУ Юрием Луценко. Темой разговоров были материалы следственных органов Украины о возможной связи политической деятельности вероятного соперника Трампа на выборах в 2020 году Байдена с работой его сына Хантера в украинской компании Burisma. По информации журналистов, в планы бизнесменов входила организация контактов Джулиани с Зеленским.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной запуска процедуры импичмента Трампа в Конгрессе. Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля 2019 года телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса США. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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