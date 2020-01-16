Трамп: мы занимаем прекрасную позицию для начала второй фазы переговоров с Китаем

Китайское правительство приветствует заключение промежуточного торгового соглашения с США, но предупреждает, что двум странам еще предстоит много работы над рядом ключевых проблем.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в среду подписали соглашение, призванное разрешить торговый спор между двумя крупнейшими экономиками мира, обострявшийся на протяжении последних полутора лет.

«Первая фаза торгово-экономического соглашения между Китаем и США выгодна как Китаю, так и США, а также всему миру», – заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на пресс-конференции в Пекине.

По его словам, соглашение «в очередной раз демонстрирует, что Китай и США способны находить уместные подходы и эффективные решения путем диалога и консультаций на базе равенства и взаимоуважения». Он также подчеркнул, что обеим странам необходимо уделять внимание ключевым вопросам, вызывающим у них озабоченность.

Гэн Шуан не уточнил, о каких именно вопросах идет речь, однако Пекин ранее заявлял, что хочет, чтобы США сняли пошлины, введенные ранее в отношении большинства китайских товаров.

Подписанное в среду соглашение не предусматривает снятия пошлин, которые США хотят оставить в силе на неопределенный срок, чтобы гарантировать выполнение Китаем его обязательств.

В ходе церемонии подписания соглашения в среду Трамп сказал: «Это крупнейшее соглашение, которое кто-либо когда-либо видел».

Лю Хэ зачитал письмо председателя КНР Си Цзиньпина, в котором говорится: «В качестве следующего шага сторонам нужно в полном объеме имплементировать соглашение».

Трамп заявил, что вторая фаза переговоров начнется в скором времени, а третья фаза не предусмотрена.

«Теперь мы занимаем прекрасную позицию для начала второй фазы», – написал он в четверг в «Твиттере». При этом никаких подробностей о следующем этапе переговоров он не уточнил.

Советник по экономическим вопросам Ларри Кадлоу, беседуя в среду с журналистами, подчеркнул, что высокие пошлины нанесли серьезный экономический ущерб Китаю и убедили его сесть за стол переговоров.

«Это неоспоримая победа для нашей страны и знаменательный день для экономических отношений между США и Китаем», – отметил глава Национальной ассоциации промышленников Джей Тиммонс.

Между тем некоторые демократы критикуют соглашение, считая, что оно недостаточно надежно защищает интересы США.

«Как и следовало ожидать, Трамп получает ничтожно мало в обмен на значительные сложности и неопределенность для нашей страны, фермеров и рабочих, – заявил бывший вице-президент Джо Байден, один из ведущих кандидатов в борьбе за президентскую номинацию от Демократической партии. – Это соглашение на самом неделе не решит реальные вопросы, лежащие в основе спора».

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отметила, что церемония подписания соглашения является «не более чем показным мероприятием, призванным замаскировать полное отсутствие конкретного прогресса, прозрачности или ответственности в этом соглашении».

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Последнее: Китайское правительство приветствует заключение промежуточного торгового соглашения с США, но предупреждает, что двум странам еще предстоит много работы над рядом ключевых проблем. Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в среду подписали соглашение, призванное разрешить торговый спор между двумя крупнейшими экономиками мира, обострявшийся на протяжении последних полутора лет. «Первая фаза торгово-экономического соглашения […]