Сенат проводит голосование по новому торговому соглашению с Канадой и Мексикой

Сенат США, как ожидается, в четверг одобрит новое соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой (USMCA).
Если соглашение получит одобрение сенаторов, оно будет направлено на подпись президенту Трампу
Новое соглашение должно прийти на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA), которое действовало на протяжении 25 лет.
Соглашение предусматривает новые правила в сфере производства автомобилей, электронной торговли и трудового законодательства.
В декабре соглашение было ратифицировано Палатой представителей, где его поддержали представители обеих партий после того, как демократы добились введения поправок в сфере обеспечения соблюдения условий соглашения, охраны окружающей среды, фармацевтики и прав трудящихся.
В Сенате рассмотрение соглашения долгое время откладывалось из-за политических споров по поводу разбирательства по импичменту в отношении президента Дональда Трампа.
Соглашение не будет имплементировано в полном объеме, пока его не ратифицирует Канада. Как ожидается, канадская Палата общин проведет голосование по этому вопросу позднее в январе.
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Служба новостей «Голоса Америки»
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