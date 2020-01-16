Сенат проводит голосование по новому торговому соглашению с Канадой и Мексикой

16.01.2020, 19:14, Новости дня

Сенат США, как ожидается, в четверг одобрит новое соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой (USMCA).

Если соглашение получит одобрение сенаторов, оно будет направлено на подпись президенту Трампу

Новое соглашение должно прийти на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA), которое действовало на протяжении 25 лет.

Соглашение предусматривает новые правила в сфере производства автомобилей, электронной торговли и трудового законодательства.

В декабре соглашение было ратифицировано Палатой представителей, где его поддержали представители обеих партий после того, как демократы добились введения поправок в сфере обеспечения соблюдения условий соглашения, охраны окружающей среды, фармацевтики и прав трудящихся.

В Сенате рассмотрение соглашения долгое время откладывалось из-за политических споров по поводу разбирательства по импичменту в отношении президента Дональда Трампа.

Соглашение не будет имплементировано в полном объеме, пока его не ратифицирует Канада. Как ожидается, канадская Палата общин проведет голосование по этому вопросу позднее в январе.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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