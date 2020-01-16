В Сочи ребенок пытался продать боевой снаряд. Неудачная попытка торговли состоялась на стройке в населенном пункте Красная Воля.
Отмечается, что мальчик протянул одному из рабочих снаряд РПГ-7, спрашивая, не желает ли тот приобрести его. Ошарашенный строитель позвонил в полицию. Снаряд оказался боевой, пишет Life.
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Последнее: В Сочи ребенок пытался продать боевой снаряд. Неудачная попытка торговли состоялась на стройке в населенном пункте Красная Воля. Отмечается, что мальчик протянул одному из рабочих снаряд РПГ-7, спрашивая, не желает ли тот приобрести его. Ошарашенный строитель позвонил в полицию. Снаряд оказался боевой, пишет Life.
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