Пионтковский: Получив народное одобрение на мандат пожизненного правителя, Путин начнет наступление на Украину, Беларусь и страны Балтии

15 января в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил вынести на референдум поправку в конституцию об ограничении числа президентских сроков, чтобы получить народное одобрение на «мандат пожизненного правителя» и начать наступление на Украину, Беларусь и страны Балтии. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил российский политолог Андрей Пионтковский.

«Я удивлен, почему российские СМИ так бурно обсуждают вчерашние события. Путин окончательно заявил, что будет пожизненным властителем России. Как будет называться его должность – президент, генеральный секретарь или как-то еще – неважно. Важно его заявление, что он никуда не уйдет. Но это и так было ясно большинству населения. Поэтому никакой новости тут нет. Я как раз считаю, что он останется на должности президента. Еще один важный момент – к чему такая поспешность? До 2024 года он законный президент. И до него еще дожить надо. С чего такая паника? Мне кажется, что для него референдум – это некое всенародное одобрение. И именно на него Путин будет ссылаться во время внешнеполитических авантюр, которые он готовит. А готовит он их после обряда победобесия в Москве 9 мая. Все сроки сходятся – и 9 мая, и референдум», – сказал Пионтковский.

Он считает, что Путин планирует усилить давление на президента Украины Владимира Зеленского и его белорусского коллегу Александра Лукашенко.

«Тяжелое впечатление оставил визит [канцлера Германии Ангелы] Меркель в Москву. Она виляла хвостиком, как путинская собачонка. В нормандском формате уже три против одного. И если Зеленский не сможет выполнить обязательства по присоединению Украины к ОРДЛО, Путин пойдет на эскалацию. Также у него в планах додушить Лукашенко. Думаю, вчерашние заявления Путина связаны с намерениями более жестко давить на Украину и Запад. А его план с изменениями в конституцию – это попытка аннулировать свои предыдущие сроки. Мол, конституция же новая. Значит, можно избраться еще на два срока. Что касается Госсовета, то это еще один способ остаться у власти. Он может стать его председателем, а президентом усадит какого-нибудь Пупкина. И получив в мае народное одобрение на мандат пожизненного правителя, Путин начнет наступление на Украину, Беларусь и страны Балтии», – отметил Пионтковский.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

25 мая 2018 года Путин говорил что не будет баллотироваться в президенты РФ более двух раз подряд. При нынешней конституции он не сможет этого сделать.

Следующие выборы президента РФ запланированы на 2024 год.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 15 января в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил вынести на референдум поправку в конституцию об ограничении числа президентских сроков, чтобы получить народное одобрение на «мандат пожизненного правителя» и начать наступление на Украину, Беларусь и страны Балтии. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил российский политолог Андрей Пионтковский. «Я удивлен, почему российские СМИ так бурно обсуждают […]