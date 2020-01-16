Клишас рассказал о пожеланиях Путина по голосованию об изменении Конституции

На первом заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию президент РФ Владимир Путин просил подумать о предложениях по формату всенародного голосования по этим изменениям, сообщил сопредседатель группы сенатор Андрей Клишас.

«Самое главное, что президент до нас донес, что нам очень важно получить позицию граждан по тем поправкам, которые мы хотим внести в Конституцию. А какова будет процедура, он как раз предложил подробно обсудить рабочей группе. Но самое важное, что вопросы, которые мы выносим, по мнению президента, должны быть ясны, понятны для граждан и граждане должны определиться, поддерживают они это или нет», – передает его слова «Интерфакс».

Он отметил, что у него есть представление об организации такого голосования, однако он считает необходимым сначала обсудить это с коллегами. Обсуждение формата, вероятно, начнется в пятницу 17 января. Клишас также выразил мнение, что пока рано говорить о сроках голосования, важнее «текстуальное содержание поправок».

Также Путин на заседании, по словам сенатора, напомнил о желании выставить поправки на голосование одним пакетом.

Ранее президент заявил, что на голосование граждан должны быть вынесены отточенные по смыслу и форме формулировки поправок в Конституцию.

В четверг Путин встретился с группой по поправкам в Конституцию, созданной накануне.

В среду президент в ходе послания Федеральному собранию предложил вынести на голосование ряд поправок в Конституцию.





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