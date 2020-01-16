Хью Грант поддержал принца Гарри и Меган Маркл: «Сначала они убили его мать»

16.01.2020, 19:04, Разное

Хью Грант решил поддержать Меган Маркл и принца Гарри в их намерении отказаться от королевских привилегий. Актер вспомнил о журналистах, которые практически убили мать наследника престола.
Ранее герцоги Сассекские заявили о желании переехать в Канаду и сложить монаршие полномочия. Данная новость спровоцировала волну обсуждений со стороны общественности в телепрограммах и новостях. Одни назвали принца Гарри и его супругу «неблагодарными», раскритиковав решение покинуть королевский двор. Другие осудили Меган Маркл, отметив ее вину в отдалении избранника от семьи. Публика призвала экс-актрису самостоятельно отказаться от всех привилегий и не заставлять мужа поступать так же. Хью Грант заступился за знаменитостей, высказав свое мнение в эфире передачи Энди Коэна. Тогда артист сказал, что поддерживает сторону принца Гарри.

В студии актер добавил, что сначала репортеры практически убили мать герцога, а теперь «взялись» за его жену. Звезда кино напомнил зрителям, что авто леди Ди, в котором она попала в смертельную аварию, преследовали папарацци. Как отмечает Грант, наследник престола пытается защитить родных, в связи с чем поступает так, как считает нужным.



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