Samsung может представить смарт-часы Galaxy Watch 2 в 2020 году

Полтора года назад Samsung анонсировал смарт-часы с вращающимся ободом вокруг экрана под названием Galaxy Watch. Теперь компания намерена выпустить вторую версию гаджета.
Источники сообщили, что южнокорейская фирма в настоящее время трудится над сборкой «умных» часов с кодовым наименованием SM-R840. На коммерческом рынке компания свое новое изобретение может презентовать как Galaxy Watch 2. Данных о технических параметрах устройства все еще нет. Известно только о наличии аккумулятора на 330 мАч. При этом другой продукт Samsung Galaxy Watchи 46 имеет батарею объемом 472 мАч. Также новинка может получить технологию бесконтактной оплаты NFC и датчик частоты сокращений сердца.
Официальная презентация аксессуара от азиатской корпорации состоится, по мнению аналитиков, во второй половине 2020 года.
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