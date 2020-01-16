Ученые нашли новый способ лечения рака поджелудочной железы

Британские исследователи из Университета Манчестера нашли новый способ уничтожения раковых клеток поджелудочной железы. Для этого они «отключают» кальциевые насосы на поверхности клеток, что приводит к их отравлению из-за накопления данного вещества.

Кальций внутри клеток, как правило, полезен, так как он контролирует многочисленные функции клеток. Однако его уровень строго дозируется и обычно поддерживается на очень низком уровне, так как длительное повышение ведет к гибели клеток. Этот жесткий контроль достигается с помощью кальциевых насосов на поверхности, которые используют химическую энергию для откачки микроэлемента. Исследователи обнаружили, что отключение из строя этих насосов приводит к повышению уровня кальция, подобно тому, как поврежденная лодка набирает воду.

Исследование выявило, что раковые клетки поджелудочной железы имеют уникальный способ извлечения энергии из сахара для подпитки их кальциевых насосов. Они используют специфический фермент PKM2, который исследователи обнаружили в высоких уровнях опухолей по сравнению с окружающей здоровой тканью пациентов с раком поджелудочной железы. Ученые также выяснили, количество PKM2 в опухолях коррелировало с плохой выживаемостью пациентов, предполагая, что это может быть целью лечения рака данного вида.

Затем команда Манчестера провела эксперименты на клетках рака поджелудочной железы в лаборатории, чтобы выяснить, что произойдет, если они отключат PKM2, используя два разных подхода. Первый нацелен на механизмы, ответственные за производство белка PKM2, что в конечном итоге приводит к резкому снижению фермента в раковых клетках. Во втором использовался встречающийся в природе блокатор шиконин, который останавливает работу. Изначально компонент был извлечен из высушенных корней растения арнебиа, используемых в традиционной китайской медицине.

Шиконин оказался очень эффективен в уничтожении клеток рака поджелудочной железы всего за несколько часов после лечения. Обработанные клетки имели истощенные уровни энергии, что, в свою очередь, привело к выходу из строя их кальциевых насосов и токсическому росту кальция. Шиконин также препятствовал росту и миграции клеток, что подразумевает влияние на распространение рака.

В настоящее время команда намеревается искать лекарственные средства, которые являются более специфичными для PKM2 и других препаратов, нацеленных на аналогичные ферменты, вырабатывающие энергию. Также они стремятся выяснить, можно ли превратить этот подход в новое лечение рака поджелудочной железы.

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