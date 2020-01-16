Шарлиз Терон о худшем свидании за всю ее жизнь: «Я никогда его не забуду»

Актриса, которую на днях впервые за 16 лет номинировали на «Оскар» за роль в фильме «Скандал», поделилась с телеведущим Джимми Феллоном весьма и весьма странной историей об одном первом свидании. По словам Шарлиз, это было худшее свидание за всю ее жизнь. Хотя начиналось оно многообещающе:
Мне было чуть больше 20. Этот парень был очень красив и сильно мне нравился. Он пригласил меня на ужин, все было прекрасно. После он подбросил меня до дома и у входа в дом мы начали целоваться. Это было хорошо, он в этом профи,
— начала свой рассказ актриса. И тут настало время кульминации. После того как она выдержала паузу, то продолжила:
Во время поцелуя он внезапно отстранился и прошептал: «Поиграйся с моим носом».
Тут Терон не выдержала и начала смеяться чуть ли не до слез, а ведущий вопросительно посмотрел на нее.
Я клянусь своей жизнью, он сказал именно так. Я никогда это не забуду. И, как ни странно, спустя несколько лет мне на жизненном пути попался еще один такой любимчик носов. А этот парень действительно кайфовал от поцелуев в нос. После его просьбы я не сдержалась и захихикала. Но так как я не хотела его обидеть, то чмокнула в нос, хотя это была наша последняя встреча.
Надо отметить, с партнерами Терон давно завязала (не по своей воле, конечно). С 2002 по 2010 годы Шарлиз встречалась с актером Стюартом Таунсендом. В 2013-м у нее был роман с Шоном Пенном, и они даже обручились в 2014-м, но в 2015-м расстались. В апреле прошлого года на вопрос журналистов, когда та придет на красную дорожку со своим мужчиной, она ответила:
Я одна уже около десяти лет. Просто кто-то должен «вырастить» мне пару и подвести познакомиться. Я абсолютно доступна,
— произнесла актриса с улыбкой. А чуть позже в одном из интервью объяснила, почему ни с кем не встречалась долгое время:
Я хочу, чтобы меня правильно понимали. Я одна воспитывала двух маленьких детей. У меня есть только одна няня, поэтому помощи не так уж много. Но я сама хотела быть мамой, это мой выбор, и мне это нравилось. Теперь, когда дети стали старше, у меня есть больше времени,
— рассказала Шарлиз в Howard Stern Show.
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