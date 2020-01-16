В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон: экскурсия по особняку, в котором актеры жили во время брака

Режим ностальгии активирован: на продажу выставлено семейное гнездышко одной из самых любимых (но, к сожалению, уже несуществующих) пар Голливуда. Особняк, в котором жили, будучи женатыми, с 2001 по 2006 год Брэд Питт и Дженнифер Энистон, расположен в так называемом «звездном» квартале Беверли-Хиллз. Селебрити провели в нем тогда капитальный ремонт: сделали на кухне мраморный пол с подогревом, оборудовали пару комнат под личный бар и кинотеатр. Но сразу после развода экс-супруги продали особняк, а теперь и нынешний владелец решил пустить его с молотка.

За 44,3 миллиона долларов (не) любой желающий станет счастливым обладателем особняка во французском стиле общей площадью 1038 квадратных метров. Первый этаж главного, хозяйского, дома оборудован просторной гостиной, из которой можно выйти на террасу, мраморной кухней и белоснежной столовой с камином, где может разместиться до 20 гостей. Также на нижнем уровне есть кабинет, где с панорамным видом на сад частенько работали и Брэд, и Джен.

В целом во всем поместье разместились 5 спален, в том числе хозяйская с большой кроватью и гардеробом, 13 ванных комнат, кинотеатр, бар и спортзал и один длинный балкон, соединяющий все спальни. На территории вокруг дома есть также бассейн, зона для барбекю, теннисный корт и домик для гостей.

Напомним, Дженнифер Энистон и Брэд Питт связали себя узами брака в 2000-м, и продлился он 5 лет. Позже актриса вышла замуж за Джастина Теру, но семейная жизнь с ним была еще короче — они были женаты всего два года и в феврале 2018-го неожиданно развелись. Ни о том, ни о другом браке Дженнифер не жалеет. Как не жалеет и о том, что они закончились. Об этом она рассказывала в интервью американскому Elle.

Слухи о том, что Питт и Энистон решили возобновить свой роман, вспыхнули с новой силой, когда они завершили свои предыдущие отношения — с Анджелиной Джоли и Джастином Теру соответственно — и когда Брэд пришел на вечеринку по случаю 50-летия Джен. И хотя сам Брэд лишь усмехнулся на вопрос журналиста о нем и Энистон, в последнее время они видятся все чаще. Так, в середине декабря звезда сериала «Друзья» пригласила Питта к себе домой на рождественскую вечеринку, причем, как сообщили инсайдеры, актер прибыл одним из первых около 7 вечера, а покинул особняк в числе двух последних гостей около 11 часов.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

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