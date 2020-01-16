Ученые смогли сделать фМРТ одновременно двоим

Финские специалисты представили новый метод фМРТ-сканирования, особенность которого в том, что он позволяет делать фМРТ одновременно двоим.

Существующие сегодня методы нейровизуализации помогают подробно изучать активность мозга при выполнении разных задач. При этом каждый из современных методов имеет свои ограничения, исправить которые пока не представляется возможным. Научные сотрудники Университета Турку сделали на заказ двойную покрывающую катушку – внутреннюю магнитную часть сканера, которая крепится над исследуемой частью тела. В итоге эксперты заявили, что новый метод фМРТ можно использовать для изучения социальных взаимодействий и сопровождающейся мозговой активности.

Исследователи также отметили ограничение метода – нахождение в сканере с двойной катушкой требует того, чтобы участники эксперимента лежали очень близко друг к другу.

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