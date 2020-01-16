Известно, о чем может рассказать крепость рукопожатия

16.01.2020, 18:52, Новости дня

Команда исследователей рассказала, что слабое рукопожатие может свидетельствовать о наличии огромного количества проблем со здоровьем. Некоторые эксперты также считают, что такое рукопожатие можно связать с риском старческого слабоумия.

На протяжении длительного периода времени ученые проводили исследование, направленное на определение наиболее распространенных проблем со здоровьем, которые сопровождаются слабым рукопожатием. В результате эксперты почти сразу определили, что очень слабое рукопожатие является признаком когнитивных нарушений, которые со временем могут привести к старческому слабоумию. Более того, эксперименты показали, что при снижении силы рукопожатия на каждые 5 килограмм вероятность когнитивных нарушений вырастает на 18%.

По мнению специалистов, рукопожатие и его силу ни в коем случае нельзя считать чем-то простым, ведь при рукопожатии активируются две мышцы, которые идут от локтя через запястье до пальцев.



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