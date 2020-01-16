Выданный США россиянин Бурков согласился признать вину

16.01.2020, 18:51, Новости дня

Россиянин Алексей Бурков, экстрадированный из Израиля в США, планирует признать вину на слушаниях, изменив первоначальное заявление, сказал его адвокат Грэгори Стэмбо.

«Бурков намерен заявить о признании вины по некоторым пунктам обвинениям 23 января», – сказал Стэмбо, передает ТАСС.

Напомним, петербуржец Алексей Бурков подозревается Вашингтоном во взломе американских платежных терминалов. Россиянина задержали в израильском аэропорту 13 декабря 2015 года по запросу США.

В ноябре 2019 года Буркова экстрадировали из Израиля в США. Пресс-служба минюста США сообщала, что россиянину грозит до 80 лет тюрьмы. Ранее житель России свою вину отрицал.



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