Германия закроет все угольные электростанции к 2038 году

16.01.2020, 18:51, Новости дня

Правительство Германии достигло соглашения с местными властями и энергетическими компаниями. Это позволит стране избавиться от угольных электростанций к 2038 году, пишет Financial Times.

Как отмечает издание, по условиям сделки федеральное правительство выплатит компенсации региональным властям на общую сумму €40 млрд. Еще €4,35 млрд будет перечислено энергетическим компаниям, которые будут вынуждены закрыть свои угольные электростанции.

Канцлер страны Ангела Меркель предложила отказаться от угля в качестве источника электроэнергии в прошлом году. Но региональные власти выступили резко негативно, особенно эта идея не понравилась руководству земель Северный Рейн—Вестфалия, Бранденбург и Саксония, где находится большая часть угольных электростанций.

К 2038 году Германия также планирует полностью отказаться и от атомной энергетики. Власти страны рассчитывают, что потребности Германии в электроэнергии будут на 65% удовлетворяться за счет возобновляемых источников энергии.

Ранее The Insider писал о том, что в 2019 году в Германии ветроэнергетика впервые выработала больше электричества, чем было произведено на основе бурого угля. Солнечная и ветровая энергетика совместно произвели больше, чем угольная генерация в целом. 



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