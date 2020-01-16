Владимир Путин: Отказаться от приоритета международного права нас заставляют решения ЕСПЧ

16.01.2020, 18:50, Новости дня

Президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми и «явно неправовыми» некоторые решения Европейского суда по правам человека . Как передает РБК, такое заявление Путин сделал на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

По словам Путина,  эти решения свидетельствуют о желании  «поуправлять Россией со стороны». Он добавил, что именно такие случаи стали причиной того, что в послании Федеральному собранию он предложил отказаться от закрепленного в Конституции принципа примата международного права. «Я согласен, нужно к этому подойти аккуратненько, но, безусловно, в том числе и в этом смысл моего предложения», — сказал Путин.

«Мы с этим сталкиваемся, я это сам наблюдаю. Иногда и тот же Европейский суд — мы исполняем все его решения, — но, к сожалению, принимает явно неправовые решения. Вот что неприемлемо», — сказал  Путин.

Даже такие решения ЕСПЧ власти России исполняют, однако не намерены терпеть «всякие толкования, которые навязываются со стороны». «Это уже перебор, это — слишком», — сказал Путин, отвечая на слова члена Совета Федерации Андрея Клишаса о том, что ЕСПЧ неприемлемо для России трактует международные договоренности.

Ранее руководитель судебной практики Института права и публичной политики Григорий Вайпан объяснил The Insider, почему внесение поправки про международное право в действующую Конституцию невозможно.

 



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