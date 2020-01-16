Новый Российско-европейский марсоход успешно прошел температурные тесты

Сегодня во Франции успешно завершились испытания российско-европейского проекта «ЭкзоМарс-2020».
Новый ровер испытал на себе условия с которыми ему придется столнутся по пути на Марс и непосредственно на нем. Приборы должны суметь выдерживать температуру -50°C внутри аппарата, а обшивка и корпус выдерживать понижения до -120°C. Специалисты смогли смоделировать состав атмосферы Марса, богатой углекислым газом и низкое атмосферное давление, примерно равное 0,01 от Земного.
Теперь основное внимание уделяется окончательной проверке «Розалинд Франклин». Это включает в себя проверку выравнивания инструментов, работающих вместе, таких как системы визуализации, и окончательный функциональный тест интегрированной системы после экологической кампании. После того, как эти проверки на ровере будут завершены, в Thales Alenia Space, будет выполнена функциональная проверка интерфейсов с наземной платформой и модулем спуска, которые безопасно доставят его на поверхность Марса.
«ЭкзоМарс-2020» это совместная программа Роскосмоса и Европейского космического агентства, запуск которой запланирован на июль-август 2020 года. Целью миссии является сбор данных для доказательства наличия или раннего существования жизни на Марсе.
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