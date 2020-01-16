Владимир Барцакин – бизнесмен и патриот

У цыган Барцакин провел год. В это время он торговал вместе с приютившим его цыганским семейством коврами. И примерно тогда, как вспоминает сам бизнесмен, он заработал свой первый рубль.

Российский бизнес имеет свою сложную и порой драматическую историю. Формируясь в девяностые годы прошлого века, он был сопряжен и с криминалом, и с беззаконием, но именно тогда стала формироваться та категория предпринимателей, которые занимаются патриотическим и социально-ориентированным бизнесом и в нынешнее время. Об одном из таких людей, Владимире Владимировиче Барцакине, его сложной биографии и профессиональном пути и пойдет речь дальше.

Российское предпринимательство новейшей истории нашей страны складывалось, как сфера деятельности, экстремально, а для некоторых и трагически. Оно и неудивительно, поскольку девяностые годы прошлого века для России были периодом диких либеральных реформ, разгула криминалитета при общей слабости государства.

Впрочем, и в этой жесткой среде российский бизнес смог вырасти и стабилизироваться. Больше того, стать ориентированным на нужды государства и общества современной России. Один из представителей такой, ответственной коммерции, о котором пойдет речь – это Владимир Владимирович Барцакин. Человек, который прошел путь от торговца коврами, до главы целого холдинга, занимавшегося недвижимостью, строительством и нефтью. И практически на протяжении всей свой профессиональной деятельности он жертвовал на укрепление государственных границ, на нужды ветеранов боевых действий и на укрепление национальной безопасности России. Жертвовал, к слову, в то время, когда это было совсем не модно. В девяностые и в начале нулевых отношение и к армии, и к правоохранителям в российском обществе в массе своей было, мягко говоря, спорным.

Первый рубль, цыгане и недвижимость

Но давайте с самого начла тем более, что биография Владимира Барцакина заслуживает отдельной истории, благо, напоминает она качественную приключенческую драму. В детстве от будущего предпринимателя отказались родители. У тех попросту не было денег, чтобы содержать ребенка. И тогда ещё совсем мальчик оказался на улице, а точнее, на вокзале. Где его подобрали цыгане.

У цыган Барцакин провел год. В это время он торговал вместе с приютившим его цыганским семейством коврами. И примерно тогда, как вспоминает сам бизнесмен, он заработал свой первый рубль.

Через год нетипичного для цыганской общины юношу приметила милиция и стала выяснять, кто он такой. Нашли и родителей Барцакина, которые повторно от него отказались, ссылаясь на всё то же отсутствие денег. И в итоге он был направлен в один из детских домов в Башкирии. И уже выпустившись оттуда пошел служить в армию.

После армии была работа продавцом в магазине. Что, наверное, даже логично. Потому, что где-где, а в цыганской среде навыкам «продажника» обучают на самом высоком уровне.

Судя по всему, торговля шла успешно, поскольку через некоторое время Барцакин накопил около десяти тысяч долларов, и настало время первой крупной и самостоятельной сделки предпринимателя. На три тысячи из накопленной суммы была выкуплена комната в коммуналке, на оставшееся – однокомнатная квартира. А потом Барцакин с друзьями продали эту квартиру жильцам второй комнаты в коммуналке. Сама коммуналка позже также была продана. Но уже за 25 000 долларов.

С этой сделки начался риэлторский бизнес Барцакина и в 25 лет он стал генеральным директором фирмы «Барс». Любой крупный бизнес в России в девяностые был сопряжен с рисками и, если уж совсем откровенно, с криминалом. Не исключением была и недвижимость. И поэтому довольно быстро к Барцакину и партнерам стали приходить люди с «нетривиальными предложениями», а проще говоря с предложением «крыши».

Однако, здесь нужно знать самого Владимира Барцакина и его характер. Это методичный и последовательный, в чем-то даже дотошный человек. Который на все подобные предложения отвечал заявлениями в милицию и тем, что внимательно следил как, проходят эти заявления, и как реагируют правоохранительные органы. И органы вынуждены были реагировать.

По словам бизнесмена, через несколько лет у него и у его фирмы появилась репутация «конторы, которая плотно дружит с прокуратурой и милицией». Но дело здесь, как уверяет сам Барцакин не в какой-то отдельной и особой «дружбе», а в методичности и настойчивости в работе с правоохранителями.

Нефть и первые проблемы

А дальше бизнесмен решил расширить сферу деятельности и вложиться в нефть. При этом схема получения прибыли хоть и была типичной для девяностых, сейчас может вызвать удивление. А потому о ней тоже стоит рассказать подробнее. Компания Барцакина «Ариат» закупала нефть и отдавала её на переработку в Нижегородский НПЗ. Дальше, уже нефтепродукты поставлялись в колхозы. У тех, естественно, не было денег, и расплачивались они по бартерной схеме зерном. Это зерно в свою очередь переправлялось на птицефабрики. У которых тоже с финансами было не всё в порядке, и фабрики в обмен на зерно выдавали мясо птицы и яйца. И вот уже этот продукт Брацакин буквально с машин продавал населению, чем и отбивал суммы, затраченные на нефть.

К слову, в девяностые именно курятина, это «мясо бедных», и яйца были достаточно дешевы, чтобы население могло их покупать. И соответственно, выживать. То есть и в силу этой схемы Барцакин внезапно занимался еще и всё тем же «социально-ответственным бизнесом».

Впрочем, в нефтяной сфере в девяностые все было, наверное, еще сложнее, чем даже с недвижимостью. И в какой-то момент предпринимателю просто не вернули ни нефть, ни 25 миллионов долларов, вложенных в очередную поставку. Был суд, который Барцакин выиграл. Но по итогам сам оказался в СИЗО, в котором провел год с настоятельными рекомендациями «простить» долг.

В итоге долг пришлось простить, и бизнесмену нужно было начинать все с чистого листа. Теперь уже на Урале. И снова была недвижимость, строительство и нефть. И, как это ни странно, Владимир Барцакин, даже после несправедливо проведенного в СИЗО года решил более плотно сотрудничать с правоохранителями и теми, кого традиционно в России называют «силовики». Сотрудничать, при этом, в буквальном смысле, на благо Родины.

Бизнес и патриотизм

Он вступил в «Академию проблем безопасности, обороны и правопорядка». Это был очень серьезный коллегиальный и консультативный орган, своеобразный экспертный совет, состоявший из силовиков, федеральных чиновников и бизнесменов. От последних просили жертвовать на нужны национальной безопасности, охраны границ и ветеранских организаций. Как в свое время заявлял президент «Академии» Виктор Шевченко, «наши специалисты выделили следующие объекты первостепенной защиты жизненно важных интересов страны: конституционный строй, правовая система государства, защищенность личности, общества и государства от последствий стихийных бедствий и катастроф, продовольственная безопасность, экономическая основа государства». Согласитесь, цели благородные.

И Барцакин жертвовал. В 2008 году эта структура прекратила свое существование. Прекратила через суд, поскольку с документацией у «Академии» были проблемы. Но хоть структура официально и закрылась, связи и договорённости членов «Академии» остались и после её закрытия. А перед Барцакиным остались и обязательства по спонсированию национальной безопасности России, которые он сам на себя взял.

Дальше были еще суды и прочие разбирательства, проблемы в бизнесе и выход из этих проблем, негативные пиар-кампании в адрес предпринимателя и многое другое. Но таков уж русский бизнес. Здесь не бывает спокойно, хотя сейчас уже, к счастью, совсем не девяностые.

На сегодняшний день Владимир Владимирович Барцакин несмотря на все перипетии не собирается останавливаться на достигнутом и планирует заняться еще и пищевой промышленностью, развивая сельскохозяйственный сектор. По словам бизнесмена это и прибыльно, и полезно. Не только для бизнеса, но и для всей страны.

Изображения и фотоматериалы из открытых источников

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Петербурге в больницу поступил мужчина с окровавленной грудью. Выяснилось, что на него напал неизвестный с ножом. Сотрудники медучреждения обратились в полицию. Пострадавший находится в реанимации, пишет ИА «Невские новости».