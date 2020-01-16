Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина новым премьер-министром

В Госдуме за нового главу правительства проголосовали 383 депутата из 424.

Владимир Путин 16 января подписал указ о назначении новым премьер-министром России Михаила Мишустина.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.

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Ранее депутаты проголосовали за кандидатуру Мишустина. Выступили «за» 383 человека, воздержался 41 член нижней палаты парламента (это были члены КПРФ). Против не голосовал никто.

В своей первой речи перед парламентом Мишустин говорил о необходимости повышения уровня жизни граждан, об оперативной помощи и поддержке, которая должна оказываться россиянам в трудной ситуации. Новый премьер отметил необходимость повышать привлекательность инвестиционного климата в стране.

Отвечая на вопросы парламентариев, Мишустин отметил, что не одобряет идею списания микрокредитов, так как это может ударить по многим предпринимателям.

Также премьер-министр заявил об обязательном исполнении майских указов президента Путина.

Напомним, что 16 января Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России в полном составе уходит в отставку. Это произошло после Послания президента Федеральному собранию, в ходе которого Путин объявил о наступлении глобальных преобразований в государстве, включая изменения в Конституцию.

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