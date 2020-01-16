Путин создал новую должность для Медведева

Президент России сделал Медведева практически вторым лицом в Совете Безопасности.

Ставшему накануне экс-премьеру Дмитрию Медведеву президент России Владимир Путин предложил новую должность. Бывшему главе кабинета правительства предстоит занять должность заместителя председателя Совета Безопасности, то есть фактически стать, замом Путина. Причем, для этого главе государства пришлось «открыть» новую должность, подписав Указ о «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»: «а) дополнить новым абзацем тридцать пятым следующего содержания: «Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации».

«Медуза» обратила внимание на слова сенатора Владимира Джабарова, который считает, что новый пост можно сравнить с должностью вице-президента. Также отмечается, что Медведев будет работать в Совете Безопасности на постоянной основе в отличие от Владимира Путина. Напомним, 15 января правительство России ушло в отставку.

Фото: ТАСС

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