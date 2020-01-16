Путин создал новую должность для Медведева

Президент России сделал Медведева практически вторым лицом в Совете Безопасности.
Ставшему накануне экс-премьеру Дмитрию Медведеву президент России Владимир Путин предложил новую должность. Бывшему главе кабинета правительства предстоит занять должность заместителя председателя Совета Безопасности, то есть фактически стать, замом Путина. Причем, для этого главе государства пришлось «открыть» новую должность, подписав Указ о «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»: «а) дополнить новым абзацем тридцать пятым следующего содержания: «Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации».
«Медуза» обратила внимание на слова сенатора Владимира Джабарова, который считает, что новый пост можно сравнить с должностью вице-президента. Также отмечается, что Медведев будет работать в Совете Безопасности на постоянной основе в отличие от Владимира Путина. Напомним, 15 января правительство России ушло в отставку.
Фото: ТАСС
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Отчета «Глобальные риски» Всемирного экономического форума впервые связал все пять главных глобальных угроз на 10-летнюю перспективу с экологическими факторами, сообщает «Интерфакс». Отчет подготовлен в сотрудничестве с компаниями Marsh & McLennan и Zurich Insurance Group; В топ-5 рисков по степени вероятности вошли погодные катаклизмы (наводнения, ураганы), неспособность смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, крупные природные катаклизмы […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Названы сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ / 25 ноября
- Украина увеличила импорт российского картофеля / 8 декабря
- Автовладельцев обяжут за свой счет маркировать машины с нечитабельными номерами / 19 декабря
- В МИД Польши назвали пропагандой слова Путина о Второй мировой войне / 22 декабря
- На востоке Москвы автомобиль врезался в подземный переход / 24 ноября
- «Елка желаний» исполнила мечту 15-летней девочки о встрече с актерами «Чернобыля» / 24 декабря
- Путин обвинил Польшу в сговоре с Гитлером и в солидарности с нацистами в еврейском вопросе / 25 декабря
- Трудовые мигранты перевели в Украину $9,7 млрд – Нацбанк / 12 декабря