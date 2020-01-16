Дмитрий Медведев на Facebook попрощался с прежней жизнью

Новый замглавы Совбеза пожелал успехов новому правительству.
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев написал пост на Facebook, в котором подвел итог своей работы главой правительства.
Ушедший в отставку глава кабмина поблагодарил за работу членов правительства и аппарата. «Это порой было очень непросто. Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться», — заявил Медведев.
Отставной премьер считает, что члены кабмина «всегда действовали в интересах людей», а также, что многое чиновника «удалось».
«Большую роль здесь сыграл серьезный опыт и профессионализм членов Правительства», – скромно подчеркнул Медведев.
Также он заверил, что правительство всегда работало «как одна команда – команда единомышленников, на которых я опирался и которым доверяю».
При этом Медведев отметил, что президент поставил новые масштабные задачи, а они предполагают и новые подходы. Бывший премьер выразил уверенность, что новое правительство с ними справится.
В завершение своего краткого поста Медведев пожелал будущему кабмину успехов в работе и в реализации задуманного.
«Скатертью дорожка давно всю вашу шайку лейку надо было вытрясти», – дружелюбно написал под постом один из комментаторов (орфография и пунктуация сохранена).
Президент России Владимир Путин 16 января утвердил в должности нового премьер-министра бывшего главу ФНС Михаила Мишустина. Дмитрию Медведева он отвел вновь созданный пост заместителя главы Совета безопасности. В Совбезе экс-премьер будет курировать вопросы безопасности и обороны России.
Правительство России ушло в отставку 15 января после окончания Послания Владимира Путина Федеральному собранию. Политологи в разговоре с «Блокнотом» объяснили, что может ждать страну в ходе глобальных преобразований.
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Последнее: Результаты голосования по Мишустину в Госдуме. Источник: Colonel Cassad
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