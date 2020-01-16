Россельхознадзор раздавил 12,5 килограммов «беспризорных» груш

Душистые фрукты решено было изъять и уничтожить после того, как выяснилось, что документов на них нет.
Сотрудники управления Россельхознадзора во Владимирской области вместе с местными таможенниками накануне обнаружили во время рейда на складе груши. Душистые фрукты были аккуратно уложены в деревянные ящички, но при проверке хозяин не смог предъявить документы на этот полезный и вкусный товар. Проверяющие взвесили «беспризорников» — 12,55 килограммов. Приняли решение изъять, подвергнув уничтожению, сообщили «Владимирские новости». Для такого смешного количества не пришлось даже трактор или каток вызывать, обошлись легковушкой.
Под «раздачу» попало и юрлицо за хранение и реализацию. Видео, как сотрудники ведомства решают участь груш без документов разместила во ВКонтакте Губерния 33. К слову сказать, ранее, когда уничтожали санкционку, жители успевали что-то забрать себе.
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