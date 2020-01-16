Россияне массово перестали курить и перешли на ЗОЖ

Граждане стали больше двигаться и заниматься спортом.

За последние десять лет россияне стали употреблять в два раза меньше алкоголя. Кроме того, граждане стали меньше курить: распространенность этой вредной привычки сократилась с 40 до 28 процентов. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Вероника Скворцова.

По её словам, человек ответственен за как минимум 60 процентов своего состояния здоровья. На это соотношение влияет то, «как он двигается, чем дышит, как питается, как противостоит стрессу», а также то, какое у него отношение к вредным привычкам, отметила глава Минздрава.

Так, по информации Скворцовой, россияне стали более активными и вовлечёнными в здоровый образ жизни (ЗОЖ). В частности, граждане стали чаще заниматься спортом, заключила министр.

С 1 октября по инициативе МЧС вступили в силу новые правила противопожарной безопасности, предусматривающие введение запрета на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий. В результате россиянам запретили курить, жечь свечи, а также жарить шашлыки на балконах.

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