Украинский парламент проголосовал за возобновление работы в ПАСЕ

16.01.2020, 18:44, Новости дня

Верховная рада решила возобновить работу делегации Украины в ПАСЕ, такое решение принято в ходе соответствующего голосования.

За возобновление работы в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовали 348 депутатов при 226 необходимых, передает ТАСС.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко анонсировал скорое возвращение Украины в ПАСЕ.

В июне2019 года, после восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ, украинские депутаты покинули ассамблею. 



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