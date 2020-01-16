Украинский парламент проголосовал за возобновление работы в ПАСЕ

Верховная рада решила возобновить работу делегации Украины в ПАСЕ, такое решение принято в ходе соответствующего голосования.
За возобновление работы в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовали 348 депутатов при 226 необходимых, передает ТАСС.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко анонсировал скорое возвращение Украины в ПАСЕ.
В июне2019 года, после восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ, украинские депутаты покинули ассамблею.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Вчера в России по понятным причинам прошла незамеченной новость первого эшелона мировой политики. Мы слишком озабочены играми в песочек в нашем бантустане, чтобы оценить реальное значение действительно серьезных вещей. Вчера КНР и США подписали первую часть торгового соглашения. Это еще не само соглашение, а лишь фиксация достигнутых договоренностей. Но и они позволяют говорить о серьезных […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Дом Королевой атаковали мерзкие твари / 19 декабря
- В Сети появилось видео из роскошного кабинета Михаила Гуцериева / 18 декабря
- Наука: Птица ихтиорнис сохранила зубы и приобрела большой мозг / 3 января
- Медики: Изменения климата могут провоцировать ранние роды / 7 декабря
- Мнение: Стена / 16 января
- Правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку / 15 января
- Тимур Батрутдинов рассказал о своих «сексуальных похождениях» / 2 декабря
- Мнение: Представляет ли Крым военную угрозу Европе и Африке? / 27 ноября