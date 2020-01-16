Автоновости: Сразу 18 автобрендов подняли рублевые цены в январе 2020 года

Повышение утилизационного сбора неминуемо должно было привести к подорожанию автомобилей в России, и многие компании заблаговременно об этом предупреждали. Но цены переписали даже те компании, производства которых находятся на территории РФ.

Впрочем, эксперты агентства "Автостат" используют формулировку "лишь 18 из 52 представленных", намекая, что подорожание могло оказаться и более глобальным. Кроме того, в среднем изменение цен на новые автомобили исчисляется десятками тысяч рублей – и лишь в некоторых случаях превышает сотню тысяч.

Что почем: все автомобили, которые можно купить по госпрограмме

К примеру, подорожали все автомобили марки Lada (от 5 до 23 тысяч рублей), японской Suzuki (+50 тысяч рублей) и шведской Volvo (+30 тысяч рублей).

Некоторые бренды повысили цены на большую часть моделей из своей продуктовой линейки: например, Citroen (от 12 до 80 тысяч рублей), Hyundai (от 15 до 50 тысяч рублей), MINI (от 40 до 351 тысяч рублей), Renault (от 19 до 77 тысяч рублей), Skoda (от 8 до 244 тысяч рублей), Subaru (от 20 до 30 тысяч рублей) и Volkswagen (от 21 до 118 тысяч рублей).

Кое-какие производители ограничились изменением прайс-листов на отдельные модели. Так поступили, скажем, Chevrolet (от 3 до 35 тысяч рублей), Genesis (+50 тысяч рублей), Jeep (от 75 до 200 тысяч рублей), Lexus (+25 тысяч рублей) и Mercedes-Benz (от 100 до 400 тысяч рублей).

А у Mitsubishi и Peugeot кое-что даже подешевело: французы "уронили" на 78-100 тысяч рублей цены на две модели, а японцы опустили на 26 тысяч цену на одну из комплектаций внедорожника Pajero Sport.

Тем не мене, январь еще на середине, так что оставшиеся компании вполне могут приняться за переписывание ценников после того, как придут в себя после новогодних каникул.

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