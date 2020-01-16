Зеленский напомнил про украинских «киборгов»

16.01.2020, 18:37, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о погибших в 2015 году Донецком аэропорте «киборгах», назвав их примером «несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий».

«У несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий украинского воинства есть имя – «киборги». Вы – живые и павшие – настоящие легенды и лучший пример для тех, кто когда-либо защищать Украину», – написал Зеленский в Facebook.

Он добавил, что все знают, что «киборг» — это не «не персонаж компьютерной игры или американского блокбастера», а «украинский воин-герой».

«Вы устояли там, где не выдержал бетон, и даже враг признал вашу несокрушимость. Две сотни «киборгов» заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни одного клочка украинской земли», – сообщил Зеленский.

В прошлом году украинские власти выступили с инициативой о переименовании Донецкого аэропорта в честь «Героев Киборгов».

Напомним, Донецкий аэропорт стал местом ожесточенных боев, а находившихся там украинских военных киевская пропаганда называла «киборгами». Аэропорт перешел под контроль ополченцев 15 января 2015 года.



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