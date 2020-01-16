Госдума поддержала кандидатуру главы ФНС Мишустина на пост премьер-министра

Госдума поддержала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

За назначение Мишустина проголосовали 383 депутата, голосов против не было. Воздержался 41 депутат. За назначение Мишустина единогласно проголосовала «Единая Россия», его кандидатуру большинством поддержали депутаты от ЛДПР. КПРФ от голосования воздержалась, так как Мишустин не пояснил о том, кто войдет в новый состав правительства. Глава фракции Геннадий Зюганов отметил, что представители партии в другие годы так же не голосовали за кандидатуры Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

«Я бы хотел поблагодарить президента Владимира Путина за оказанное доверие и всех вас — за готовность к конструктивному диалогу, который ведется со уже вчерашнего вечера», — сказал Мишустин перед тем, как представить Госдуме свою программу. По его словам, поставленные президентом во время послания Федеральному собранию задачи придают нацпроектам еще более глубокий смысл и связывают их в единую системную программу.

Мишустин считает, что правительству необходимо совершить прорыв в цифровизации экономики, форсировать реализацию нацпроектов, улучшать предпринимательский климат, работать над повышением реальных доходов граждан, организовать эффективную работу с регионами, чтобы их жители могли быстро получать необходимую помощь.

В числе приоритетов он также назвал увеличение потенциала экспорта сельхозпродукции, удержание инфляции на уровне 4% и развитие транспорта и автодорог. Кроме того, Мишустин подчеркнул, что правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос. По словам Мишустина, на реализацию послания президента в 2020 году потребуется около 450 млрд рублей. Он заявил, что у страны есть финансы на осуществление всех задач, поставленных главой государства.

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Кандидатуру Мишустина на пост премьера предложил президент Владимир Путин. Правительство во главе с Дмитрием Медведевым после послания Федеральному Собранию объявило об отставке. По словам источников «Новой газеты», произошедшее — неожиданность для членов правительства.

Источник: Новая газета

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