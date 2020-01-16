«Превратила принца в лягушку»: Пригожин высказался о роли Меган Маркл

Скандал в королевской семье Елизаветы II обсуждается повсеместно, причем мнение общественности диаметрально противоположное. Не остался в стороне и российский продюсер Йосиф Пригожин.

Опубликовав пост в Instagram, язвительной шуткой он поддержал противников Меган Маркл, уверенных, что разлад начался после того, как американская актриса «околдовала» своими чарами их «бедного принца Гарри». Пригожин считает, что женщине удалось «превратить младшего королевского внука в лягушку», намекая на русскую народную сказку.

Злая шутка многим понравилась, ведь «ничто не согревает так, как сознание, что кому-то холоднее». «Шерше ля фам» призывают другие. Прагматики считают, что принцу «в этой королевской семье ничего не светило», романтики говорят о всепобеждающей силе любви. А в целом подтверждается мысль о том, что сколько людей — столько и мнений.

Толерантность проявила глава монаршей семьи, сумевшая найти, по мнению многих, разумное решение и не препятствовать внуку и его жене в их выборе. С другой стороны Елизавета II не позволила Маркл сыграть роль «жертвы королевской власти». Об этом также пишут комментаторы. Между тем, на фоне скандала растет популярность герцогов Сассекских, и на их аккаунт хлынули поклонники уже в количестве почти миллиона человек.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В первую очередь, оказывать негативное влияние на работу сосудисто-сердечной системы могут продукты из переработанного мяса. Это вызвано содержащимся в них консерванте нитрате натрия. Химическое соединение способствует развитию хронических воспалений, что может привести к атеросклерозу. Кроме того, при жарке продуктов выделяются вещества, вызывающие повышенное отложение холестерина на стенках сосудов. Как сообщает Today News Ufa, белый хлеб […]