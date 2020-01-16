Суд арестовал и.о. главы Одесской налоговой

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения исполняющей обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Наталье Чеботаревой, которую задержали на даче взятки в $25 тыс. прокурору. Об этом 16 января сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

Чеботарева будет находиться под стражей до 2 марта 2020 года. Она имеет право выйти под залог в размере 904 тыс. грн.

В САП напомнили, что 13 января Чеботареву и ее заместителя уличили в даче взятки в размере $25 тыс. руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

КЕРІВНИЦІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ, ВИКРИТІЙ НА НАДАННІ ПРОКУРОРУ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ, ОБРАНО ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД… Posted by Спеціалізована антикорупційна прокуратура on Neljapäev, 16. jaanuar 2020

Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов сообщил, что отстраняет все руководство Одесского областного управления ГНС от выполнения обязанностей и инициирует внутреннее служебное расследование.

Действия налоговиков квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент США Дональд Трамп, возможно, обсудит предполагаемые хакерские атаки на украинскую энергетическую компанию Burisma в ходе следующей беседы с российским президентом Владимиром Путиным, сообщила в четверг журналистам советник Белого дома Келлиэнн Конуэй. Ранее в четверг представитель украинских властей рассказал, что Киев обратился ФБР за помощью в расследовании атак, о которых стало известно на этой неделе, […]