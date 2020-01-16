В Великобритании пенсионерку оштрафовали за кормление голубей

Пенсионерку из Англии оштрафовали на 75 фунтов за кормление голубей. По словам жительницы Великобритании, это насмешило ее.

Инцидент произошел в графстве Ланкашир. Вместе с невесткой 73-летняя жительница отправилась в супермаркет. Пока девушка делала покупки, пенсионерка ожидала ее и решила покормить голубей на улице, рассыпав для них кусочки колбасного изделия. Это увидели местные сотрудники полиции и выписали ей штраф в сумме 75 фунтов стерлингов. Пожилая британка пыталась оспорить данное действие правоохранителей, но те отметили, что ей придется в обратном случае пойти в суд.

В совете, который нанимает клининговую компанию для уборки городских улиц, назвали решение оправданным. Жительница Великобритании удивилась подобному выговору, заметив, что многие ее соотечественники ничего не дают птицам. Сама она никогда не могла подумать, что ее поступок когда-либо назовут правонарушением.

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