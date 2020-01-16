Проект строительства альтернативы Босфору вызвал споры в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен построить канал, соединяющий Мраморное море с Черным, назвав этот план «строительным проектом десятилетия». Канал станет альтернативой Босфорскому проливу, разделяющему Стамбул и являющемуся одним из самых оживленных водных путей в мире.

Однако этот проект вызвал споры как внутри страны, так и за рубежом.

Еще недавно люди в Стамбуле несколько часов стояли в очереди под леденящим дождем, чтобы подписать петицию против планов президента Реджепа Тайипа Эрдогана построить вблизи Стамбула огромный канал в качестве альтернативы Босфору.

«Канал “Стамбул” означает разрушение истории Стамбула, которая насчитывает 8 тысяч лет. Он уничтожит все естественные водные ресурсы города и уже существующие дамбы. Огромные деньги, которые выделяются на это, следовало бы потратить на экономику, на безработных, на образование», – считает жительница города Суна Юстюн.

Но Эрдоган, который сам называет свой проект «сумасшедшим», говорит, что он очень нужен.

«Проливу Босфор в Стамбуле постоянно грозят аварии, кроме того, он подвергается отдельной политической угрозе в виде договора Монтре», – подчеркивает президент Турции.

Напомним, что конвенция Монтре регулирует транзит судов через Босфор.

В рамках проекта стоимостью 12 миллиардов долларов, наряду с огромным каналом на уровне моря, который станет альтернативным маршрутом для судов, будут построены новые большие и малые города.

Босфор – один из самых загруженных водных путей в мире. По нему, лишь в нескольких метрах от берега, идут огромные супертанкеры с опасными грузами.

Аварии действительно случаются. Сторонники канала говорят, что угроза нарастает с ростом требований к проливу.

«В результате аварии танкера в 1979 году погибли люди, а 100 тысяч тонн нефти вылились в море и уничтожили морскую фауну. Подобные инциденты могут произойти в любой момент из-за оживленного трафика и угла поворотов. Ветры и потоки, которые идут в обоих направлениях, еще больше осложняют ситуацию», – отмечает профессор Стамбульского торгового университета Мустафа Илиджиали.

Экологи предупреждают, что строительство может разрушить местную систему водоснабжения и региональную экосистему, когда канал соединит два моря разной солености.

Москва также обеспокоена. Проход военных кораблей в Черное море через Босфор регулируется Конвенцией Монтре, заключенной 80 лет назад. Но эти ограничения могут не распространяться на военные корабли, использующие новый канал.

«Конвенция Монтре имеет для них первостепенное значение, это священная корова для России. Что касается США, то конвенция вызывает у них дискомфорт из-за ограничений на доступ в Черное море. Общий тоннаж судов нечерноморской страны в Черном море не может превышать 30 тысяч тонн, а срок их пребывания – 21 день», – говорит бывший дипломат Митхат Ренде.

Старые корабельные орудия в Босфоре напоминают о многочисленных сражениях за право контролировать пролив.

Возможно, над этим мощным водным путем нависла угроза новой борьбы.

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