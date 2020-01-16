Кишечная палочка: эксперты рассказали об опасности черного перца

В ходе проверки в некоторых пакетиках с черным перцем были найдены вредные примеси. К примеру, плесень. Отмечается, что в приправе девяти торговых марок увидели несоответствие допустимому уровню количества бактерий, который зафиксирован в Техрегламенте Таможенного союза 021 «О безопасности пищевой продукции».
Кроме того, в перце четырех других компаний было обнаружено превышение допустимого количества плесени. В трех видах специи нашли бактерии кишечной палочки, а еще в одном – сульфитредуцирующие клостридии (анаэробные палочки). Наличие последних считается недопустимым, сообщает телеканал «Царьград».
В составе данной продукции эксперты также обнаружили примеси посторонних ингредиентов: семян папайи, муки, крахмала и молотого риса. Это говорит о фальсификации приправы. Такие претензии были предъявлены трем торговым маркам.
В пакетиках с перцем от 12 разных производителей специалисты нашли пыль и неперемолотые кусочки. У 19 видов товара был несвойственный для продукта коричневатый или зеленоватый цвет. «Король специй», как часто называют черный перец, 16 торговых марок имел посторонний запах и вкус.
Всего в проверке участвовала продукция 30 производителей из России, Австрии, Вьетнама, Польши и Эстонии. Ее исследовали по 34 показателям качества.
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