Лолита Милявская отреагировала на отставку Кабмина поеданием шпрот и картофеля

Лолита Милявская своеобразно отреагировала на отставку российского правительства. Артистка просто ела на кухне картофель и шпроты.

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подал в отставку после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. Общество начало обсуждать неожиданный ход Кабмина, но на Лолиту Милявскую это не произвело почти никакого впечатления. В это время она употребляла продукты питания на кухне, не обращая должного внимания на политические события в государстве.

В Instagram-аккаунте знаменитости появилась видеозапись, где видно, как она ест картофель «в мундире» и рыбные консервы. Как заметила певица, коллеги и друзья успели ей рассказать об отставке правительства, но гораздо больше Милявскую интересовало, что находится в банке, где должна содержаться рыбная продукция, но вместо нее там была «какая-то масса». Несмотря на перемены в высших эшелонах власти, звезда эстрады «как ела, так и будет есть». Позже выяснилось, что поп-исполнительница купила в торговой точке шпротный паштет, который она охарактеризовала как «удар по печени».

Прежде Лолита Милявская рассталась со своим пятым супругом Дмитрием Ивановым. Еще до союза с певицей он женился на пенсионерке, а потом оформил с ней развод. Это помогло наставнику по фитнесу стать гражданином России, после чего он связал себя брачными узами со звездой эстрады.

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