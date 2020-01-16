Xiaomi представила мобильное приложение для определения здоровья домашних питомцев

16.01.2020, 18:21, Разное

Xiaomi представила мобильное приложение для определения состояния здоровья домашних питомцев. На Youpin-платформе появилась очередная новинка, которая позволяет не только определить родословную собаки или кошки, но и вероятность генетических недугов у животных.
Набор Uah дает возможность также составить список аллергенов для предотвращения их негативного воздействия на здоровье домашних любимцев. Проанализировать результаты помогает мобильное приложение и руководство по проведению четырех видов теста. Основным отличием между ними является количество генетических анализов. Базовый набор, стоимость которого $15, предполагает наличие всего двух, расширенный и самый дорогой имеет уже 16.

Дополнительно предоставляется возможность установить уровень интеллекта животного, даются советы по питанию, уходу за шерстью, а также определяется родословная. После взятия мазка из ротовой полости четвероногого друга Uah анализирует его, а затем размещает информацию в приложении.



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