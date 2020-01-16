Xiaomi представила мобильное приложение для определения здоровья домашних питомцев

Xiaomi представила мобильное приложение для определения состояния здоровья домашних питомцев. На Youpin-платформе появилась очередная новинка, которая позволяет не только определить родословную собаки или кошки, но и вероятность генетических недугов у животных.

Набор Uah дает возможность также составить список аллергенов для предотвращения их негативного воздействия на здоровье домашних любимцев. Проанализировать результаты помогает мобильное приложение и руководство по проведению четырех видов теста. Основным отличием между ними является количество генетических анализов. Базовый набор, стоимость которого $15, предполагает наличие всего двух, расширенный и самый дорогой имеет уже 16.

Дополнительно предоставляется возможность установить уровень интеллекта животного, даются советы по питанию, уходу за шерстью, а также определяется родословная. После взятия мазка из ротовой полости четвероногого друга Uah анализирует его, а затем размещает информацию в приложении.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Вчера в России по понятным причинам прошла незамеченной новость первого эшелона мировой политики. Мы слишком озабочены играми в песочек в нашем бантустане, чтобы оценить реальное значение действительно серьезных вещей. Вчера КНР и США подписали первую часть торгового соглашения. Это еще не само соглашение, а лишь фиксация достигнутых договоренностей. Но и они позволяют говорить о серьезных […]