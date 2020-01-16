Apple внедрит в iPhone 12 новый сканер Face ID

Смартфон iPhone 12 получит сенсор Face ID нового поколения, аппараты 2021 года появятся на рынке без опции Lightning. Так считают представители компании Barclays.

Ближайшей осенью американская корпорация Apple презентует очередные гаджеты iPhone на этот раз 12-й серии. Новинка получит Face ID, предназначенный для сканирования внешнего вида, но пока остается неизвестным, чем станут отличаться эти сенсоры от прежних поколений. Не исключается, что в предстоящей модификации Face ID будет увеличен угол обзора ИК-камеры и скорость срабатывания. Помимо того, сканер будет определять лицо по различными углами.

Еще одно нововведение в iPhone 12, которое заинтересует поклонников компании, — тройная камера с механизмом ToF. Благодаря этому смартфон сможет с большой точностью изменять дистанцию до нужных объектов, создавать модели 3D и другое. Пригодится технология для работы дополненной реальности, к примеру, внедренная программа «Рулетка» максимально точно станет демонстрировать длину того или иного объекта через камеру.

Поделились аналитики информацией об iPhone, которые выйдут на рынок в следующем году. Так, Apple в них откажется от разъема Lightning и перейдет на USB Type-C, уже имеющийся в iPad и MacBook.

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