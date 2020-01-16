Финансист посоветовал россиянам не совершать крупные покупки в кредит

Россиянам, особенно думающим о кредите, стоит научиться планировать большие покупки на несколько лет вперед и вести регулярный учет доходов и расходов, сообщил газете ВЗГЛЯД финансовый советник Алексей Герасимов.

По данным исследования, проведенного министерством финансов и Всемирным банком, самыми закредитованной категорией людей в РФ оказались семьи с двумя детьми и матери-одиночки. При этом выявлено, что малоимущие семьи отдают на погашение займа большую часть своих доходов.

«По официальным данным малоимущих в России, к сожалению, 20 миллионов, и большая часть из них – люди с ребенком, причем не одним. Соответственно, семью свою нужно обеспечивать, но текущие доходы не позволяют. А реклама, как говорится, двигатель торговли и желаний, и чтобы обеспечивать эти желания, приходится пользоваться вот такими кабальными методами», – говорит Герасимов.

О структурировании расходов россияне вспоминают почему-то в последнюю очередь, потому и попадают в долговые ямы, отмечает финансист. Но если обратить внимание на последние изменения в законодательстве, то можно заметить, что максимальный размер получаемых кредитов государство пытается уменьшить.

«Люди просто не понимают, что иногда лучше отложить часть своих доходов, чем брать кредит. Когда они уже оказываются в безвыходной ситуации и приходится отдавать большую часть доходов за кредит, я рекомендую улучшить условия труда или найти дополнительный заработок, ведь зачастую люди просто боятся менять работу», – рассказывает Герасимов.

Также эксперт рекомендует думать наперед: регулярно вести ежедневник, записывая, как можно повысить свои доходы. Это поможет структурировать мысли и увидеть свои реальные возможности. При этом нужно не забывать каждый день вести учет своих доходов и расходов – такой способ позволяет сократить траты от 10 до 30%.

«Еще нужно обязательно планировать расходы. Причем это план должен быть не от зарплаты до зарплаты, как у нас обычно принято, а как минимум на год вперед. Так можно будет медленно, но без ущерба своим финансам приобретать большие покупки и смотреть на картину в целом», – советует Герасимов.

В конце декабря эксперты рассказали, что больше всего кредитов в РФ берут жители Калмыкии, Курганской области и Тувы. Наименее закредитованными оказались Ингушетия и Крым.

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