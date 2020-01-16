Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Австралийская актриса и продюсер Кейт Бланшетт возглавит международное жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщили на официальном сайте фестиваля.
«Каждый год я с нетерпением жду решения, которые примут в Венеции, и каждый год это удивительно. Венецианский кинофестиваль – один из самых атмосферных кинофестивалей в мире. Это праздник провокации и вдохновения, кино во всех его формах. Для меня большая честь быть президентом жюри в этом году», – сказала актриса.
77-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября.
Кейт Бланшетт – лауреат двух премий «Оскар», трех премий BAFTA, трех премий «Золотой глобус», двух «Премий Гильдии киноактеров США».
Наиболее известные фильмы с ее участием – «Елизавета», «Властелин колец», «Авиатор», «Скандальный дневник», «Золотой век» (2007), «Кэрол».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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