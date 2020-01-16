В Киеве водитель мусоровоза, на котором произошло возгорание, сам приехал к пожарным

В Киеве мусоровоз, на котором произошло возгорание, сам приехал к пожарной части. Об этом сообщил пресс-центр Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области 16 января.

Водитель во время движения автомобиля увидел, что из контейнера для мусора идет дым. Он проезжал неподалеку от пожарной части в Днепровском районе, поэтому решил сразу направиться туда. Спасатели потушили возгорание.

В результате происшествия никто не пострадал, был поврежден мусорный контейнер.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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