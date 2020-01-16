Украина начала расследования по поводу возможной слежки за Мари Йованович

Министерство внутренних дел Украины завело два уголовных дела о возможной слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

Подробности пока уточняются.

Тем временем соратник личного адвоката президента США Дональда Трампа заявил, что президенту было известно о кампании давления на украинское правительство с целью добиться проведения расследований, которые могли быть выгодны Трампу в политическом плане.

Как заявил Лев Парнас в интервью Рэйчел Мэддоу в ее телепрограмме на канале MSNBC в среду вечером, Трамп «в точности знал, что происходит».

Газета New York Times цитирует слова Парнаса: «Я готов спорить на свою жизнь, что Трамп точно знал обо всем, что происходило и что Руди Джулиани делал в Украине».

Сам Трамп ранее отрицал, что направил своего адвоката Джулиани в Украину с целью найти компрометирующую информацию о Джо Байдене – бывшем вице-президенте США и возможном кандидате в президенты от Демократичской партии на выборах 2020 года.

Парнасу и другому деловому партнеру Джулиани, Игорю Фруману, предъявлены обвинения в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний. Оба они не свою вину не признают.

Служба новостей «Голоса Америки» Подписка

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