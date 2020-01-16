В аэропорту Домодедово самолет с пассажирами на борту совершил экстренную посадку

В московском аэропорту Домодедово самолет авиакомпании «ИрАэро» приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу. Отмечается, что суперджет летел из Сабетты в столицу.

По данным сайта «Подмосковье сегодня», причины экстренной посадки пока неизвестны. В результате инцидента никто не пострадал.

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