Второгодник избил учительницу физики в московской школе

В школе на юго-западе Москвы ученик восьмого класса избил учительницу физики, которая попросила школьника не слушать музыку во врем урока.

По данным «Московского комсомольца», 15-летний подросток слушал музыку в наушниках, учительница потребовала спрятать телефон, однако школьник не отреагировал. Тогда педагог дернула за наушник, в результате чего он порвался. В ответ ученик ударил 61-летнюю учительницу по лицу и по руке, в которой она держала пульт от интерактивной доски. Пульт отлетел и рассек женщине голову.

На крики учительницы прибежали коллеги, которые вызвали «скорую помощь». По словам одного из педагогов, школьник не перестал буянить, он разбил пульт и принялся бить руками и ногами дверь в классе. Отмечается, что успокоить подростка смогла только бабушка, вызванная в школу.

Пострадавшая учительница была доставлена в больницу, сейчас женщина находится дома на больничном. По данным издания, школьник стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, он оставался на второй год, воспитывает подростка бабушка.

В декабре в Екатеринбурге ученик девятого класса напал с молотком на преподавателя и пробил ей голову.

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