Стариков: Такие кабинеты, как у главы Кабмина, регулярно проверяются на наличие источников радиосигнала. Попасть туда могут только «свои»

Кабинеты высших должностных лиц Украины регулярно проверяются на наличие источников радиосигнала, а попасть туда могут только «свои» люди. Об этом изданию «ГОРДОН» сказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, комментируя публикацию аудио, запись которых вероятно была сделана в кабинете премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

«Прежде всего, возникает вопрос – на какой носитель были записаны разговоры? Либо он был у кого-то из присутствующих, либо это стационарное записывающее устройство, оборудованное в данном кабинете. Чей это носитель – наших спецслужб или иностранных? Если иностранных – то как наша контрразведка это допустила? Это худший из всех возможных вариантов. Ведь в таком случае иностранная агентура проникла в святая святых – и гостайна не защищена. Значит, нужно решать вопрос кадрового укрепления оперативных подразделений и Службы безопасности. Сейчас СБУ обязана немедленно провести проверку премьерского кабинета на наличие прослушивающих устройств. Вообще, если госслужащий хочет поставить у себя такое оборудование, то оно должно быть сертифицировано», – подчеркнул Стариков.

По его словам, СБУ может довольно легко выяснить, кто занес в кабинет премьер-министра записывающее устройство.

«Такие кабинеты, как у главы правительства, регулярно проверяются на наличие источников радиосигнала. И попасть в эти кабинеты могут только «свои». Кто угодно туда не зайдет. Даже уборщицы заходят туда под присмотром. С секретными документами можно работать только там, где они находятся – а не где тебе захочется. СБУ нужно выяснить, кто занес записывающее устройство. Это довольно легко определить. И в отношении этого человека могут открыть уголовное производство по статье, связанной с гостайной. Допросят всех, кто был на этой встрече, начнут проверять каналы утечки. Главный вопрос – произошла ли утечка государственной тайны?» – отметил Стариков.

15 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозапись разговоров, которые, возможно, состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Собеседники говорили о том, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорил, что у президента «очень примитивное понимание экономических процессов». Также этот человек называл себя «полным профаном» в экономике.

В Кабмине не подтвердили подлинность аудио.

Позже была обнародована вторая часть записей. 16 января опубликован третий фрагмент аудиозаписи. По данным ZN.ua, всего может быть 14 частей.

LB.ua сообщило, что Гончарук написал заявление об отставке по собственному желанию. При этом в правительстве Украины отвергают эту информацию.

Премьер-министр 16 января заявил, что в последнее время против него и правительства «развернулись массированные атаки в соцсетях и СМИ». По словам главы Кабмина, это свидетельствует, что его команда «на правильном пути».

Гончарук был назначен премьер-министром 29 августа 2019 года. До этого работал замглавы Офиса президента Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Кабинеты высших должностных лиц Украины регулярно проверяются на наличие источников радиосигнала, а попасть туда могут только «свои» люди. Об этом изданию «ГОРДОН» сказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, комментируя публикацию аудио, запись которых вероятно была сделана в кабинете премьер-министра Украины Алексея Гончарука. «Прежде всего, возникает вопрос – на какой носитель были записаны разговоры? Либо он […]